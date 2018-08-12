Эгейское море и 55 кошек: в Греции ищут сотрудника в питомник для животных

Работник будет бесплатно жить в доме с садом и панорамным видом на Эгейское море.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Организация по спасению кошек God’s Little People Cat Rescue опубликовала вакансию мечты для любителей животных.

В приют на греческом острове Сирос в Эгейском море ищут опекуна для 55 кошек.

Работника обеспечат зарплатой и бесплатным жильем. За воду и свет также платить не придется.

Из дома открывается панорамный вид на Эгейское море.

Кандидаты на вакансию должны водить автомобиль с ручной коробкой передач. Диплом ветеринара станет плюсом, уточняется в объявлении.

Усатых друзей надо будет не только кормить и ухаживать за ними, но и еще безмерно любить.