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Миролюбивая собака: пес помешал драке двух котов

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Пользователей Сети позабавило видео, где пес оттаскивает кота от места несостоявшейся схватки.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В интернете распространяется видео, где собака разнимает двух собравшихся подраться котов.

Когда один из котов медленно подкрадывается к противнику, подбегает добродушный пес и оттаскивает задиру подальше от места схватки.

"Отпусти меня, я ему сейчас врежу!" — "Стив, ты пьян, иди домой!" — шутят в комментариях пользователи сети.

Кот пытается оказать сопротивление, однако разница в весе с собакой далеко не в его пользу, и сцена заканчивается вполне мирно.

Также забавный случай уже вдохновил интернет-аудиторию на создание мемов.

Теги:
Животные, кошка, собака



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