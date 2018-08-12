Миролюбивая собака: пес помешал драке двух котов

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В интернете распространяется видео, где собака разнимает двух собравшихся подраться котов.
Когда один из котов медленно подкрадывается к противнику, подбегает добродушный пес и оттаскивает задиру подальше от места схватки.
good boy doesn't let a fight break out 😀👌 pic.twitter.com/Vb0h0OKJ6H— Gaml .y (@m_yosry2012) 10 августа 2018 г.
"Отпусти меня, я ему сейчас врежу!" — "Стив, ты пьян, иди домой!" — шутят в комментариях пользователи сети.
Кот пытается оказать сопротивление, однако разница в весе с собакой далеко не в его пользу, и сцена заканчивается вполне мирно.
Также забавный случай уже вдохновил интернет-аудиторию на создание мемов.
Thankful for good friends. 😂🥃 pic.twitter.com/Ta3eKTvpni— Vlipsy 🔊 (@VlipsyApp) 10 августа 2018 г.