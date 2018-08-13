Устранил соперника: страус напал на работника пензенского зоопарка

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Страус напал на сотрудника пензенского зоопарка, который нарушил правила техники безопасности и вошел в вольер к животным в брачный период.
"Да, действительно, такой инцидент был, он произошел в субботу утром. Работник нарушил правила техники безопасности: зашел в вольер к животным один, хотя по правилам можно заходить только вдвоем и брать с собой сопроводительный предмет – щит или длинную жердь", - сказала сотрудница зоопарка корреспонденту РИА Новости.
По ее словам, у страусов с июня по октябрь идет брачный период, поэтому самец воспринял сотрудника зоопарка как соперника и таким образом защищал самок и потомство. Представитель зоопарка добавила, что работник за медицинской помощью не обращался, так как серьезных увечий не получил, лишь одну царапину.
Она отметила, что со всеми работниками зоопарка проведен внеочередной инструктаж по технике безопасности. "Что касается безопасности посетителей зоопарка, им ничего не угрожает, так как вольер со страусом огорожен двойной сеткой", - уточнила представитель зоопарка.