Устранил соперника: страус напал на работника пензенского зоопарка

Страус посчитал, что работник собирается помешать ему в брачных играх. Тот в свою очередь нарушил правила безопасности - зашел в вольер один, хотя должен был это делать с кем-либо.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Страус напал на сотрудника пензенского зоопарка, который нарушил правила техники безопасности и вошел в вольер к животным в брачный период.

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В воскресенье в социальных сетях появилось видео нападения страуса на зашедшего в вольер работника зоопарка. Животное повалило мужчину, ударив его ногами, но через несколько секунд потеряло к сотруднику зоопарка интерес.

"Да, действительно, такой инцидент был, он произошел в субботу утром. Работник нарушил правила техники безопасности: зашел в вольер к животным один, хотя по правилам можно заходить только вдвоем и брать с собой сопроводительный предмет – щит или длинную жердь", - сказала сотрудница зоопарка корреспонденту РИА Новости.

По ее словам, у страусов с июня по октябрь идет брачный период, поэтому самец воспринял сотрудника зоопарка как соперника и таким образом защищал самок и потомство. Представитель зоопарка добавила, что работник за медицинской помощью не обращался, так как серьезных увечий не получил, лишь одну царапину.

"По итогам служебной проверки сотрудник зоопарка получил выговор. Это его первый выговор, мужчина работает у нас несколько лет, является очень дисциплинированным. Он посчитал, что птицы его знают и поэтому не тронут. В настоящее время сотрудник уже находится на своем рабочем месте", - объяснила собеседница агентства.

Она отметила, что со всеми работниками зоопарка проведен внеочередной инструктаж по технике безопасности. "Что касается безопасности посетителей зоопарка, им ничего не угрожает, так как вольер со страусом огорожен двойной сеткой", - уточнила представитель зоопарка.