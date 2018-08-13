18:08 13 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Страус в зоопарке

Устранил соперника: страус напал на работника пензенского зоопарка

© Sputnik / Нина Зотина
В мире
Получить короткую ссылку
76 0 0

Страус посчитал, что работник собирается помешать ему в брачных играх. Тот в свою очередь нарушил правила безопасности - зашел в вольер один, хотя должен был это делать с кем-либо.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Страус напал на сотрудника пензенского зоопарка, который нарушил правила техники безопасности и вошел в вольер к животным в брачный период.

Мужчина спас застрявшего посреди водоема кота
Associated Press
По заветам Деда Мазая: мужчина вытащил кошку из водосточного канала
В воскресенье в социальных сетях появилось видео нападения страуса на зашедшего в вольер работника зоопарка. Животное повалило мужчину, ударив его ногами, но через несколько секунд потеряло к сотруднику зоопарка интерес.

"Да, действительно, такой инцидент был, он произошел в субботу утром. Работник нарушил правила техники безопасности: зашел в вольер к животным один, хотя по правилам можно заходить только вдвоем и брать с собой сопроводительный предмет – щит или длинную жердь", - сказала сотрудница зоопарка корреспонденту РИА Новости.

По ее словам, у страусов с июня по октябрь идет брачный период, поэтому самец воспринял сотрудника зоопарка как соперника и таким образом защищал самок и потомство. Представитель зоопарка добавила, что работник за медицинской помощью не обращался, так как серьезных увечий не получил, лишь одну царапину.

СПУТНИК_Кафе с собаками в Бангкоке
© Ruptly .
Очаровательная достопримечательность: кафе "Настоящая любовь" для любителей хаски
"По итогам служебной проверки сотрудник зоопарка получил выговор. Это его первый выговор, мужчина работает у нас несколько лет, является очень дисциплинированным. Он посчитал, что птицы его знают и поэтому не тронут. В настоящее время сотрудник уже находится на своем рабочем месте", - объяснила собеседница агентства.

Она отметила, что со всеми работниками зоопарка проведен внеочередной инструктаж по технике безопасности. "Что касается безопасности посетителей зоопарка, им ничего не угрожает, так как вольер со страусом огорожен двойной сеткой", - уточнила представитель зоопарка.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Младенец в больнице, архивное фото
    Где же ты, брат?

    Казахстанец разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее.

  • На юге Кыргызстана сель накрыл автомобиль с людьми. Видео
    Смыло потоком

    На юге Кыргызстана сель размыл дорогу и накрыл внедорожник - в автомобиле находились граждане Таджикистана.

  • Вертолет Ми-8 в горах, архивное фото
    Не так сели

    При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

  • Актер Сергей Чирков
    "Вампир" российского кино

    Во время поездки в Баку российский актер Сергей Чирков рассказал о чувстве, что он здесь родился, служил в армии и вернулся, чтобы веселиться на фестивале "Жара".

  • Белорусские рубли
    Благодарный труд

    Вакансий в Беларуси почти 78 тысяч, однако зарплату больше 500 долларов обещают лишь четыре тысячи из них. Где платят больше всего, рассказывает Sputnik.

  • Жилой дом и хозяйственное помещение Амацурта. 1970-е годы
    От папоротника до кирпича

    О том, как абхазы выбирали место жительства, какие дома строили и чем отличается традиционный абхазский двор, читайте в материале Sputnik.

  • Армянские и итальянские спелеологи в Сюнике
    Чудо в горах

    Итальянских спелеологов ошеломили находки в трех обнаруженных пещерах в Армении – подробности в материале Sputnik.

  • Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на храмовой горе в Иерусалиме
    Слабоумие и отвага

    Латвийский турист, задержанный в Иерусалиме за взлом автомобилей, поразил даже видавших виды местных полицейских.

  • Кинофестиваль Кинотавр. День четвертый
    Назад к корням

    Новость о том, что Роман Абрамович тайно посетил Литву, сообщили все местные СМИ. Что делал российский олигарх на родине предков?

  • Коридор общежития, архивное фото
    Наживались на детях

    Еще один "подпольный" летний лагерь отдыха закрыт в Кишиневе: вместо воспитателей за детьми следили два юнца без всяких документов.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Система запугивания"

    В "Русской школе Эстонии" обеспокоены политическими преследованиями в Латвии: "Мы можем говорить уже о терроре с целью устранения инакомыслящих".

  • Рамаз Кокаев
    Прощай, оружие!

    Участник боев в Южной Осетии в августе 2008 года рассказал о том, как начиналась война и какой след она оставила в его жизни.

  • Младенец в больнице, архивное фото
    Где же ты, брат?

    Казахстанец разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее.

  • На юге Кыргызстана сель накрыл автомобиль с людьми. Видео
    Смыло потоком

    На юге Кыргызстана сель размыл дорогу и накрыл внедорожник - в автомобиле находились граждане Таджикистана.

  • Вертолет Ми-8 в горах, архивное фото
    Не так сели

    При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина фотографирует круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
Круизный гигант: во Владивосток прибыл суперлайнер MSC Splendida
СПУТНИК: Завершение АрМИ-2018: финальные выступления и фейерверк
Масштабные игры: в России АрМИ-2018 завершились фейерверком
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054