Google обвинили в слежке за передвижениями пользователей

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Многие сервисы Google для операционных систем iOS и Android собирают и хранят данные о перемещениях пользователей, даже если в настройках приложения отключена функция геолокации.
Об этом говорится в расследовании Associated Press, результаты которого подтвердили ученые из Принстонского университета.
При начале работы с приложением Google запрашивает у пользователя разрешение на получение данных о его местоположении. В пользовательском соглашении сказано, что в случае отказа устройство блокирует сервису доступ к геолокации.
Однако на самом деле этого не происходит, пишет AP. Если пользователь не меняет настройки приложений и браузера вручную, некоторые сервисы продолжают собирать информацию о его местоположении. В частности, речь идет о мобильной версии Google Chrome, картографическом сервисе Google Maps и погодном приложении.
Ранее сообщалось, что приложение для удаленного заказа еды сети фастфуда Burger King записывает на видео экраны смартфонов, в том числе во время ввода реквизитов банковских карт. Представители Burger King прокомментировали, что приложение действительно записывает видео с экраном смартфона, однако данные карт не собираются.