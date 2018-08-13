Google обвинили в слежке за передвижениями пользователей

Google следит за двумя миллиардами устройств на Android и более чем за ста миллионами iPhone.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Многие сервисы Google для операционных систем iOS и Android собирают и хранят данные о перемещениях пользователей, даже если в настройках приложения отключена функция геолокации.

Об этом говорится в расследовании Associated Press, результаты которого подтвердили ученые из Принстонского университета.

При начале работы с приложением Google запрашивает у пользователя разрешение на получение данных о его местоположении. В пользовательском соглашении сказано, что в случае отказа устройство блокирует сервису доступ к геолокации.

Однако на самом деле этого не происходит, пишет AP. Если пользователь не меняет настройки приложений и браузера вручную, некоторые сервисы продолжают собирать информацию о его местоположении. В частности, речь идет о мобильной версии Google Chrome, картографическом сервисе Google Maps и погодном приложении.

Google следит за двумя миллиардами устройств на Android и более чем за 100 миллионов iPhone, подсчитало издание. Представители Google пока не прокомментировали обвинения.

Ранее сообщалось, что приложение для удаленного заказа еды сети фастфуда Burger King записывает на видео экраны смартфонов, в том числе во время ввода реквизитов банковских карт. Представители Burger King прокомментировали, что приложение действительно записывает видео с экраном смартфона, однако данные карт не собираются.