Собачья жизнь: Шарик из Простоквашино завел Instagram

В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. В пятой серии под названием "Шарик хочет телефон" пес решил раскрутить свой личный блог, после чего персонажа зарегистрировали в Instagram.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Герой мультфильма "Простоквашино" пес Шарик поделится закадровыми подробностями жизни в деревне и снимками кота Матроскина на своей собственной странице в социальной сети Instagram.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru, сообщает студия "Союзмультфильм". В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. В пятой серии под названием "Шарик хочет телефон" пес решил раскрутить свой личный блог. Анимационная история получила продолжение в социальной сети - Шарика зарегистрировали в Instagram под ником Sharrrik.

"Это первый случай появления российского анимационного героя в социальной сети в качестве самостоятельного пользователя. Один из главных героев популярного мультфильма размещает на своей страничке "закадровые" подробности жизни в деревне Простоквашино, следуя последним тенденциям и флэшмобам социальной сети. Так, в частности, Шарик любит снимать фото и видео с Матроскиным", - рассказали в "Союзмультфильме".

В новых сериях пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.