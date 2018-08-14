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Обрушившийся мост в Генуе, Италия

Автомобильный мост обрушился в Генуе, погибли десятки человек

© REUTERS / STRINGER
В мире
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Автомобили падали с высоты 70 метров.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. При обрушении моста в Генуе погибли 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Заместитель министра транспорта и инфраструктуры страны Эдоардо Рикси рассказал, что автомобили падали с высоты 70 метров.

Обрушившийся мост в Генуе, Италия
© AFP 2018 / ANDREA LEONI
Обрушившийся мост в Генуе, Италия

Мост построен в 1960-х годах. Его реконструкция была проведена в 2016-м.

Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.

На место ЧП направляется министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Как написал он в своем блоге в Twitter, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".

Крушение затронуло по меньшей мере 20 транспортных средств. На месте происшествия работают спасатели и команды кинологов.

 




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