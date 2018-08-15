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Писатель Эдуард Успенский

Спасибо за детство: умер создатель Чебурашки Эдуард Успенский

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Известно, что в последнее время писатель страдал онкологическим заболеванием.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Создатель Чебурашки, троих из Простоквашино и братьев Колобков писатель Эдуард Успенский скончался в Москве на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга композитора Григория Гладкова.

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Успенский - создатель Чебурашки и крокодила Гены, дяди Федора, Шарика и кота Матроскина, дядюшки Ау, Веры и Анфисы, братьев Колобков, Ивашки из дворца пионеров, сценариев к мультфильмам "Баба-Яга против" и "Пластилиновая ворона".

Известно, что в последнее время писатель страдал онкологическим заболеванием.

"Эдуард Николаевич Успенский – это наш великий сказочник, самый популярный и узнаваемый детский писатель, любимый детьми и взрослыми, великий фантазер", - сказал Гладков.

Он вспомнил, что Успенский всегда помогал молодежи. "Он был бескомпромиссный, идеалист, требовал правды от всех. Борец за справедливость, он не мог несправедливость переносить и всегда боролся по любому поводу", - сказал музыкант.

Русскоязычные пользователи соцсетей благодарят Успенского за свое детство, наполненное героями его сказок.

"Спасибо за детство", "Спасибо Вам за супер детство, за прекрасные мультфильмы... Вечная память", "Спасибо за наше счастливое детство!", "Спасибо за яркие краски детства", "Ещё одна частица детства ушла", - пишут пользователи.

"Фамилия - известная по титрам. Картинка - знакомая с детства. Музыка - Владимира Шаинского... Слова - душевные, с любовью. Ты - пятилетний мальчонка/девчушка у бабушки в деревне, с перемазанным вишней ртом", - написал еще один.

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"Прощайте, добрый Сказочник... На Ваших сказках выросли наши родители, мы и растут наши дети. Ваш Волшебник в голубом вертолете неизменно дарит 500 эскимо на день рождения. А милый ушастый зверек завоевал сердца детей даже в далекой Японии, что уж говорить о нас... Ваши Колобки и слон, теряющий волю при звуках флейты, Ваши дядя Федор, кот и пес, Вера и Анфиса... Все Ваши герои, Ваш искрометный юмор, понятный и детям, и взрослым - все это бесценное наследство и бесценные моменты детства, за которые мы благодарны Вам", - пишет редакция журнала Marie Claire.

Звукозаписывающая компания "Мелодия", на пластинках которой с детскими песнями и сказками выросли несколько поколений советских и российских детей, в память об Успенском выложила в iTunes аудиопостановку сказки о Чебурашке.

"Спасибо за детство, Эдуард Николаевич", - говорится в сообщении "Мелодии" в Facebook.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов (ЕР) рассказал РИА Новости, что память Успенского могут увековечить в Москве, если такая инициатива поступит.

Теги:
Россия, сказка, Смерть публичных людей



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    Не мои слова!

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

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