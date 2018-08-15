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Автомобильный мост обрушился в Генуе

МВД Италии: свыше 30 человек стали жертвами обрушения моста в Генуе

© Sputnik / Карло Альберто Алесси
В мире
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12301

Мост на севере Италии обрушился днем во вторник.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, сообщает телеканал Rainews24.

Ранее сообщалось о 26 жертвах трагедии, 15 человек пострадали.

© Sputnik / Карло Альберто Алесси
Автомобильный мост обрушился в Генуе

Мост на севере Италии обрушился днем во вторник. Выдвинуты несколько версий случившегося: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста, о теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и проводившей ремонт, утверждают, что мост не был в опасном состоянии.

Теги:
Италия



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