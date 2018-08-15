МВД Италии: свыше 30 человек стали жертвами обрушения моста в Генуе

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, сообщает телеканал Rainews24.

Ранее сообщалось о 26 жертвах трагедии, 15 человек пострадали.

© Sputnik / Карло Альберто Алесси Автомобильный мост обрушился в Генуе

Мост на севере Италии обрушился днем во вторник. Выдвинуты несколько версий случившегося: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста, о теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и проводившей ремонт, утверждают, что мост не был в опасном состоянии.