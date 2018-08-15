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Mail.ru Group попросила Госдуму об амнистии осужденных за лайки в соцсетях

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
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Представители компании в среду направили в ряд госорганов официальные обращения, касающиеся практики возбуждения уголовных дел в отношении пользователей за активность в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Mail.ru Group в среду направила в Госдуму просьбу инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки, репосты и публикацию изображений, говорится в сообщении интернет-компании.

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Компания, владеющая "ВКонтакте", сообщила, что в среду направила в ряд госорганов официальные обращения, касающиеся практики возбуждения уголовных дел в отношении пользователей за активность в социальных сетях.

"(Нами были направлены обращения) в Государственную думу РФ с просьбой инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 и 148 УК РФ. Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий", - указывает компания.

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Также компания обратилась в Верховный суд с просьбой обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее), с целью недопущения повторения подобных случаев в дальнейшем. Министерство юстиции Mail.ru Group просит выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и иных экспертиз по делам, предусматривающим ответственность за экстремизм.

Кроме того, обращение было направлено уполномоченному по правам человека в РФ "с просьбой сформировать обращение в Конституционный суд РФ с вопросом о проверке конституционности положений статьи 282 УК РФ в той части, в которой по смыслу, придаваемому таким положениям расширительным подходом к правоприменительной практике, они применяются в ущерб гарантированным статьей 29 Конституции РФ правам и свободам и не соответствуют статье 29 Конституции РФ, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей".

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"Нами сегодня также направлен отдельный запрос министру внутренних дел РФ и председателю Следственного комитета РФ по ситуации конкретно в Барнауле", - заключили в компании.

Следователи Алтайского края за несколько месяцев возбудили четыре громких уголовных дела за мемы и репосты в соцсети "ВКонтакте". Сейчас суд Барнаула рассматривает дело студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Было заведено два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.




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