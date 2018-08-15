23:08 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
В мире

FDA впервые одобрило препарат, подавляющий бракованные гены

В мире
Получить короткую ссылку
68 0 0

У всех участников эксперимента, получивших лекарство, выросла средняя скорость шага, тогда как обычно при повреждении нервной системы движения замедляются.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) впервые в истории одобрило препарат, подавляющий гены.

В студии радио Sputnik
© Sputnik / Konstantin Chalabov
Биолог: генная инженерия может улучшать наследственность
Лекарство под названием патисиран позволит бороться с редким генетическим заболеванием — транстиретиновым амилоидозом (hATTR), говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Техника подавления генов, или РНК-интерференция, позволяет изменять сообщения, передаваемые рибонуклеиновой кислотой (РНК). Такие сигналы отвечают за производство определенных белков. В 2006 году американские ученые Эндрю Файер и Крейг Мелло получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за работы по изучению РНК-интерференции.

Взятие анализа для проведения ДНК теста
AP Photo / Bebeto Matthews
Доступные ДНК-тесты перепишут историю многих семей
В случае с hATTR РНК дает сигнал к производству мутировавших белков, оказывающих негативное влияние на сердце и нервную систему. Клинические испытания патисирана, одобренного FDA, прошли несколько лет назад — в них приняли участие 225 пациентов с транстиретиновным амилоидозом. У всех участников эксперимента, получивших лекарство, выросла средняя скорость шага, тогда как обычно при повреждении нервной системы движения замедляются.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов CША разрешило приложению Natural Cycle выйти на рынок. Эта разработка отслеживает температуру и менструальный цикл пользователя, определяя, в какие дни женщина может забеременеть, а в какие дни — нет.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Житель Копыльского района подозревается в краже рыбы с местного рыбхоза
    Рыбный промысел

    Безработного с 378 килограммами рыбы задержали в Минской области – мужчина ловил ее сетями в рыбхозе и вывозил на своей машине.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква
    Железный "Сасрыква"

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы
    И боль, и надежда

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде
    Самоубийственное пике

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс
    Дорогое образование

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Трубы для газопровода
    Себе в убыток

    Газопровод Balticconnector, который должен соединить Финляндию и Эстонию, - прежде всего политический проект, заявил глава эстонской госкомпании-оператора.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Пилот в США направил самолет в дом, где находились его жена и сын
Разгромил все вокруг: пилот США врезался в свой дом после ссоры с женой
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054