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Экипаж танка Т-72Б3 армии России

Американские СМИ объяснили, почему Россию невозможно завоевать

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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В перечень неприступных стран также попали Китай, Индия, Афганистан и сами Соединенные Штаты.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Россия является государством, которое невозможно завоевать, заявляют американские СМИ.

Американский военно-тематический портал We are the Mighty отмечает, что среди аргументов непобедимости РФ - суровый климат, огромная территория, мощная армия и особенности национального самосознания.

"Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", — считают авторы статьи.

В перечень неприступных стран также попали Китай, Индия, Афганистан и сами Соединенные Штаты.

По мнению журналистов, завоевать США нельзя, так как граждане Штатов могут иметь собственное оружие. Китай останется незавоеванным благодаря своему 1,3-миллиардному населению, большой площади и развитой экономике.

Индия обладает "военно-морской стратегией", которая предполагает наполнение прибрежных вод субмаринами, а Афганистан невозможно захватить из-за сложного географического рельефа и многонационального населения.

Теги:
Армия, Война, Свобода СМИ, Россия



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