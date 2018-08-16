Публичный Wi-Fi поможет находить бомбы в общественных местах

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Система использует информацию о состоянии канала (CSI) для анализа багажа, а для ее работы необходим лишь Wi-Fi роутер "с двумя-тремя антеннами".
Об этом пишет Gizmodo. По словам инженеров, разработка позволяет не только проверить багаж на наличие потенциально опасных предметов, но и установить их состав и степень риска, которую они несут.
Ученые протестировали систему на 15 различных объектах в жидком и твердом состояниях, которые находились в рюкзаках, сумках и пластиковых пакетах. В результате система смогла с точностью в 99% отличить опасные предметы от неопасных, а также в 97% случаев определила состав объекта.
Ранее исследовательская группа Check Point обнаружила критическую ошибку в многофункциональных устройствах с поддержкой факсимильной связи. С помощью взломанного устройства хакеры смогли захватить компьютер, к которому подключен факс, и воспользоваться им.