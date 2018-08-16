Публичный Wi-Fi поможет находить бомбы в общественных местах

Группа ученых из университетов Рутгерса, Индианы и Пердью разработала метод обнаружения взрывчатых веществ и химического оружия в общественных местах с помощью публичного Wi-Fi.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Система использует информацию о состоянии канала (CSI) для анализа багажа, а для ее работы необходим лишь Wi-Fi роутер "с двумя-тремя антеннами".

Об этом пишет Gizmodo. По словам инженеров, разработка позволяет не только проверить багаж на наличие потенциально опасных предметов, но и установить их состав и степень риска, которую они несут.

Ученые протестировали систему на 15 различных объектах в жидком и твердом состояниях, которые находились в рюкзаках, сумках и пластиковых пакетах. В результате система смогла с точностью в 99% отличить опасные предметы от неопасных, а также в 97% случаев определила состав объекта.

Будет ли разработка использоваться для обеспечения безопасности в общественных местах — неизвестно. Пока система проходит первичные испытания, а инженеры не предоставили никакого решения для защиты публичного Wi-Fi от взлома, который может привести к ошибкам в работе системы.

Ранее исследовательская группа Check Point обнаружила критическую ошибку в многофункциональных устройствах с поддержкой факсимильной связи. С помощью взломанного устройства хакеры смогли захватить компьютер, к которому подключен факс, и воспользоваться им.