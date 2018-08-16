17:06 16 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Пробка из фур на границе

Сотни грузовиков простаивают на границе Казахстана и Узбекистана

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
Получить короткую ссылку
12101

Как заявляют казахстанские таможенники, проблема заторов на границе с Узбекистаном продолжается несколько месяцев.

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Огромная очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Казахстана и Узбекистана, на пункте пропуска "Б.Конысбаева" с казахстанской стороны.

По последним данным, скопилось 150-200 фур, передает Sputnik Казахстан.

По данным ведомства, затор на въезде в пункт пропуска продолжается с весны 2018 года. Узбекистан разрешает транзит иностранных грузовиков только через два пункта пропуска с Казахстаном: узбекский "Яллама" – казахстанский "Б.Конысбаева" и узбекский "Каракалпакия" – казахстанский "Тажен".

"Причина скопления автотранспорта — значительное увеличение грузопотока из третьих стран в направлении Узбекистана (транзитный проезд). Одной из причин затора стало тотальное сканирование узбекскими таможенниками всех транспортных средств с применением мобильного инспекционного-досмотрового комплекса", — говорится в сообщении казахстанского ведомства.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
По пути к соседям: Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан
Сотрудниками сопредельного таможенного поста "Яллама" в сутки принимается 95 грузовых машин.

Казахстанские таможенники направили письма узбекским коллегам и провели встречи. Однако пока на решение проблемы это не повлияло.

Пропускная способность пункта "Б.Конысбаева" составляет 150 машин в сутки. В настоящее время таможенный пост работает в усиленном режиме на пределе пропускной способности и обслуживает до 250 грузовых автомобилей в сутки.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кинза, фото из архива
    Неожиданная проблема

    На азербайджанских рынках резко подорожала свежая зелень. Почему взлетели цены на популярный и традиционно дешевый летний продукт?

  • В Китае открылся сетевой магазин белорусских товаров
    Сделано в Беларуси

    Магазин сети белорусских товаров торжественно открылся в китайской провинции Гуйчжоу: на прилавках молочка, алкоголь и бакалея.

  • Археология
    Судьба археолога

    Абхазский ученый-археолог рассказал, какими качествами должны обладать представители этой профессии, почему они работают как проклятые и чем сегодня живет археология в республике.

  • Митинг у мэрии Еревана, архив
    "Последствия известны"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы на выборах местной власти в Ереване не было ни единого нарушения.

  • По традиции посол и абитуриенты выпустили в небо разноцветные воздушные шарики
    Ученья свет

    В то время как в Латвии запрещают образование на русском языке, Россия увеличивает число квот для латвийских абитуриентов.

  • Бедность, пустой кошелек
    Неутешительные данные

    Департамент статистики Литвы опубликовал сведения о количестве жителей страны, проживающих за чертой бедности.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Колыбельная для собаки
Спи, моя радость: как щенок отреагировал на колыбельную
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054