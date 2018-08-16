Сотни грузовиков простаивают на границе Казахстана и Узбекистана

Как заявляют казахстанские таможенники, проблема заторов на границе с Узбекистаном продолжается несколько месяцев.

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Огромная очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Казахстана и Узбекистана, на пункте пропуска "Б.Конысбаева" с казахстанской стороны.

По последним данным, скопилось 150-200 фур, передает Sputnik Казахстан.

По данным ведомства, затор на въезде в пункт пропуска продолжается с весны 2018 года. Узбекистан разрешает транзит иностранных грузовиков только через два пункта пропуска с Казахстаном: узбекский "Яллама" – казахстанский "Б.Конысбаева" и узбекский "Каракалпакия" – казахстанский "Тажен".

"Причина скопления автотранспорта — значительное увеличение грузопотока из третьих стран в направлении Узбекистана (транзитный проезд). Одной из причин затора стало тотальное сканирование узбекскими таможенниками всех транспортных средств с применением мобильного инспекционного-досмотрового комплекса", — говорится в сообщении казахстанского ведомства.

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Сотрудниками сопредельного таможенного поста "Яллама" в сутки принимается 95 грузовых машин.

Казахстанские таможенники направили письма узбекским коллегам и провели встречи. Однако пока на решение проблемы это не повлияло.

Пропускная способность пункта "Б.Конысбаева" составляет 150 машин в сутки. В настоящее время таможенный пост работает в усиленном режиме на пределе пропускной способности и обслуживает до 250 грузовых автомобилей в сутки.