Рак и гастрит: чем опасен ночной жор

Что еще сулит переедание на ночь, влияет ли на организм употребление еды за просмотром телевизора и как справиться с этой привычкой, рассказали эксперты.

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Употребление пищи поздно вечером, в особенности перед сном, вредит организму, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Это может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, а также спровоцировать рак.

Эксперты отмечают: люди, страдающие "синдромом ночной еды", имеют полное отсутствие аппетита с утра, а после ужина съедают более 25% суточной калорийности.

Такие пациенты, хоть и не всегда, но могут страдать ожирением. Помимо этого, у них часто нарушаются метаболические процессы, становится сложно контролировать уровень глюкозы, увеличивается содержание жиров в крови. К тому же, по словам диетолога Антонины Стародубовой, исследования свидетельствуют, что чем меньше времени от последнего приема пищи до того, как человек заснул, тем выше риски возникновения некоторых онкологических заболеваний.

Доктор медицинских наук Олег Бузик утверждает, что зависимость от еды, как и любая другая, возникает в том числе из-за накопившихся психологических проблем, которые человек не в состоянии решить самостоятельно. В такой ситуации, подчеркнул врач, необходимо обратиться к специалистам.

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Также Бузик добавил, что употребление еды во время просмотра сериалов, фильмов или спортивных состязаний - плохая привычка. Чаще всего люди, когда смотрят телевизор, едят так называемый фастфуд, то есть высококалорийную еду с большим содержанием соли и сахара и трансжиров. По его словам, это еда, которую однозначно нельзя употреблять каждый день, поскольку резко возрастают риски повышения артериального давления, формирования сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и ожирения.

Стародубова рекомендует отказаться от жирной, соленой, сладкой и жареной пищи в ночное время, чтобы избежать болезней, к которым приводит переедание. На ужин лучше употреблять легкоусвояемую и некалорийную пищу, например, творог, омлет или рыбу с овощным гарниром.