ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В России утверждены правила проектирования общежитий и хостелов.

"Новый свод правил по проектированию новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общежитий и хостелов утвержден и вступит в силу в декабре 2018 года", - говорится в сообщении Минстроя России.

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Документом установлены требования к планировочной организации земельных участков общежитий и хостелов, прописаны требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, к долговечности и ремонто-пригодности конструкций, говорится в сообщении.

В нем добавляется, что положениями свода правил также установлены требования к обеспечению пожарной безопасности, инженерно-техническому оборудованию, эффективному применению энергетических ресурсов и обеспечению внутреннего микроклимата помещений, требования к внутренней среде.