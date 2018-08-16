ЗОЖ в телефоне: Google разрабатывает нового ассистента

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Искусственный интеллект Google Coach будет выступать в качестве виртуального спортивного ассистента, тренера или диетолога.
Кроме того, ассистент сможет советовать пользователю заведения со здоровой едой, показывать трекинговые маршруты и напоминать, когда необходимо заняться спортом. Впервые Google Coach появится на спортивной операционной системе Wear OS, поскольку нейросеть будет собирать данные о пульсе пользователя, количестве пройденных километров и активности в целом.