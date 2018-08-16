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A pedestrian walks past the Google offices in Cambridge

ЗОЖ в телефоне: Google разрабатывает нового ассистента

REUTERS / Brian Snyder
В мире
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Компания Google занимается созданием очередного голосового ассистента — Google Coach, который будет специализироваться на спортивных приложениях.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Искусственный интеллект Google Coach будет выступать в качестве виртуального спортивного ассистента, тренера или диетолога.

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Используя данные о здоровье пользователя, он сможет предлагать ему спортивную нагрузку, следить за режимом питания и советовать различные упражнения. Об этом пишет Android Police.

Кроме того, ассистент сможет советовать пользователю заведения со здоровой едой, показывать трекинговые маршруты и напоминать, когда необходимо заняться спортом. Впервые Google Coach появится на спортивной операционной системе Wear OS, поскольку нейросеть будет собирать данные о пульсе пользователя, количестве пройденных километров и активности в целом.




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