Выставка Бэнкси в Москве: художник заявил, что не имеет к ней отношения

Поклонник художника спросил его, имеет ли он отношение к выставке и сообщил, что вход на экспозицию стоит 20 фунтов. Бэнкси в переписке дал понять, что не имеет отношения к выставке, после этого в комментариях под постом случился ажиотаж, что такого "искусства" полно на улицах.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Посещаемость выставки работ Бэнкси в Москве немного увеличилась после того, как художник выложил о ней пост в Instagram, в котором заявил, что не имеет отношения к экспозиции.

Скриншот фотографии с выставки в Москве и разговора с фанатом появился на странице в Instagram, которая вероятно принадлежит Бэнкси — у этого аккаунта есть "синяя галочка", метка верификации, но никто не знает, кто именно скрывается за именем Бэнкси, рассказал РИА Новости продюсер выставки Александр Начкебия в четверг.

Поклонник художника спросил его, имеет ли он отношение к выставке и сообщил, что вход на экспозицию стоит 20 фунтов. Бэнкси в переписке дал понять, что не имеет отношения к выставке. В ответ на предложение собеседника принять некие меры, например, издать пресс-релиз, Banksy пишет, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити в том числе на различные здания без разрешения властей. В итоге художник согласился с предложением поклонника сделать "что-то" и опубликовать скриншот переписки.

"Интерес людей к выставке очень большой, мы стали самой посещаемой выставкой за всю историю, даже включая те, которые он делал сам. Что касается роста интереса со всеми этими событиями, это будет понятно только после выходных, потому что сегодня будний день и люди на работе. Пока что посещаемость, может быть, чуть-чуть больше, чем в те же дни на прошлой неделе", - сказал Начкебия.

Он отметил, что фанаты Бэнкси "клеймят нас позором во всех соцсетях" и говорят, что организаторы - "капиталистические гидры". "На самом деле, это все досужие разговоры, на которые не стоит обращать внимание, потому что не будешь же объяснять каждому юридические тонкости", - добавил продюсер, подчеркнув, что они относятся к художнику с любовью и уважением.

Выставка работ Бэнкси проходит до 2 сентября в Центральном доме художника в Москве. Впервые в России в ЦДХ представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Бэнкси, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.