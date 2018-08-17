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Самый лучший смартфон 2018 года обошел Apple и Samsung

© Sputnik / Хавьер Луэнго
В мире
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Телефон Huawei P20 PRO эксперты назвали "самым продвинутым, инновационным и технически совершенным".

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) назвала Huawei P20 Pro лучшим смартфоном 2018 года.

Зарядная станция для мобильных гаджетов
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Эксперты посчитали этот смартфон "самым продвинутым, инновационным и технически совершенным" из всех моделей, представленных на рынке. Особого упоминания заслужила тройная камера производства Leica с интеллектуальной системой настройки и помощи пользователю.

Представители организации также определили лучший бюджетный телефон — им стала модель NOA Element N10.

Ассоциация EISA объединяет 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 европейских стран. Премии EISA Awards ежегодно вручаются по результатам независимых оценок экспертов.




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