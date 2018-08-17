В США 70-летнему пенсионеру вернули кольцо, потерянное в озере 45 лет назад

Мужчина обронил кольцо в 1971 году, когда катался на водных лыжах.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В США 70-летнему пенсионеру вернули золотое кольцо, потерянное в озере 45 лет назад.

Американская пара с помощью металлодетектора обнаружила украшение с именной гравировкой на дне водоема. Девушка попробовала разыскать владельца находки через Facebook, и ей это удалось.

Оказалось, 70-летний Гленн Пелрин приобрел кольцо за 200 долларов, когда получил диплом Института Франклина в 1971 году. Но уже через два года он обронил его в озере, когда катался на водных лыжах на курорте в Миддлборо.

Man who lost his beloved class ring in a lake in 1973 is left stunned when it is recovered 45 YEARS later https://t.co/Gg7gODADCP — Daily Mail Femail (@Femail) 15 августа 2018 г.

По словам мужчины, он долго не мог смириться с потерей. И вот, спустя 45 лет, пенсионер снова смог надеть свое кольцо. Пелрин назвал произошедшую с ним историю волшебной, а себя - настоящим счастливчиком.