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Озеро

В США 70-летнему пенсионеру вернули кольцо, потерянное в озере 45 лет назад

Sputnik / Анатолий Устиненко
В мире
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Мужчина обронил кольцо в 1971 году, когда катался на водных лыжах.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В США 70-летнему пенсионеру вернули золотое кольцо, потерянное в озере 45 лет назад.

Американская пара с помощью металлодетектора обнаружила украшение с именной гравировкой на дне водоема. Девушка попробовала разыскать владельца находки через Facebook, и ей это удалось.

Оказалось, 70-летний Гленн Пелрин приобрел кольцо за 200 долларов, когда получил диплом Института Франклина в 1971 году. Но уже через два года он обронил его в озере, когда катался на водных лыжах на курорте в Миддлборо.

По словам мужчины, он долго не мог смириться с потерей. И вот, спустя 45 лет, пенсионер снова смог надеть свое кольцо. Пелрин назвал произошедшую с ним историю волшебной, а себя - настоящим счастливчиком.

Теги:
Соединенные Штаты Америки



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