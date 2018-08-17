21:19 17 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск

Ушел из жизни автор хитов Пугачевой, Долиной и Ротару Николай Зиновьев‍

© Sputnik / Александр Поляков
В мире
Получить короткую ссылку
47 0 0

Зиновьев навсегда запомнится как автор песен "Паромщик", "А музыка звучит", "Красная стрела", "Светофор зеленый", " Казанова".

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Поэт-песенник, автор многих шлягеров Николай Зиновьев умер на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

"Семнадцатого августа закончил свой жизненный путь Николай Николаевич Зиновьев, замечательный русский поэт, благородный, прелестный человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зиновьев навсегда запомнится как автор песен "Паромщик", "А музыка звучит", "Красная стрела", "Светофор зеленый", " Казанова". Прощание пройдет в ЦДЛ в воскресенье, похоронят поэта на Химкинском кладбище.

Николай Зиновьев родился 17 мая 1945 года. Он автор восьми сборников стихотворений и более двухсот песен, которые в свое время исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Раймонд Паулс, Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Людмила Гурченко.

Теги:
Смерть публичных людей, Алла Пугачева, песня, поэт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (23 апреля 2018). Ереван
    Сто дней спустя

    Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
Глава Таджкистана совершает первый за 17 лет официальный визит в Узбекистан
Мирзиёев: за полтора года у нас не осталось проблем с Таджикистаном
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054