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Пользователи жалуются на проблемы в работе сети Facebook

© Foto: Pixabay
В мире
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В свои аккаунты не могут войти жители Франции, Германии, Италии и Румынии.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Пользователи по всему миру сообщают в пятницу о проблемах, возникших в работе социальной сети Facebook, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе соцсети начались около 18:28 мск, уточняет сервис.

Одни пользователи сообщают о невозможности подключения к социальной сети, другие не могут войти в свои аккаунты. Некоторые пользователи пожаловались на работу приложения Facebook.

"Когда я вошел в систему, я мог видеть свою новостную ленту, но не мог загрузит ленту своей страницы или выйти на страницы других людей. Я удалил приложение и переустановил его, теперь я не могу даже войти", - говорится в одной из последних жалоб пользователя Samantha Kutter.

Больше всего сложностей с работой мессенджера испытывают жители Европы: в частности, на проблемы чаще других жалуются жители Франции, Германии, Италии, Румынии, Нидерландов, Великобритании и Испании. Проблемы в работе соцсети наблюдаются и у пользователей с Украины, из Грузии, Польши, Венгрии, Хорватии, Дании, США, Мексики, Бразилии, Австралии, Индии, Японии и других стран.

Некоторые пользователи из России также указывают на сбои в работе Facebook.

Теги:
Интернет, facebook



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