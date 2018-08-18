Люди приходят проститься с детским писателем Эдуардом Успенским

Создатель Чебурашки ушел из жизни в минувший вторник на 81-м году жизни.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Прощание с одним из любимых детских писателем всей России Эдуардом Успенским началось Центральном доме литераторов (ЦДЛ), передает РИА Новости.

Один из самых известных современных детских писателей России, автор произведений "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", по которым созданы всеми любимые мультфильмы, ушел из жизни в минувший вторник на 81-м году жизни в своем загородном доме. Известно, что в последнее время писатель страдал от онкологического заболевания.

© Sputnik / Владимир Астапкович Прощание с писателем Э. Успенским

Люди несут цветы к гробу с телом писателя, украшенного венками и белыми гвоздиками.