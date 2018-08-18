ТВ: количество погибших из-за обрушения моста в Генуе достигло 42 человек

Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути.

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Количество жертв обрушения автомобильного моста в Генуе увеличилось до 42 человек, передает новостной телеканал RaiNews24.

Согласно этим данным, которые пока не подтверждены официальными властями, только что спасателям удалось достать из-под завалов тело 42-й жертвы.

Ранее в субботу спасатели сообщили, что обнаружили раздавленную бетонными блоками автомашину, в которой находилась семья из трех человек – отец, мать и их 9-летний сын.

Возможно, речь идет о последней жертве трагедии в Генуе, поскольку в списке пропавших без вести до сих пор оставалось всего одно имя. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии.

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Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей.

Как сообщает РИА Новости, в субботу в Генуе состоятся государственные похороны жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.