Бывший генсек ООН Аннан скончался в возрасте 80 лет

Он возглавил организацию в январе 1997 года.

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.

Также смерть Аннана подтвердила его семья. В заявлении уточняется, что бывший генсек ООН умер после непродолжительной болезни.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ — Kofi Annan (@KofiAnnan) 18 августа 2018 г. Семнадцатого декабря 1996 года ГА ООН провозгласила его Генеральным секретарем на срок с 1 января 1997 года по 31 декабря 2001 года. К.Аннан стал первым Генеральным секретарем, который был избран из рядов персонала Организации Объединенных Наций. В 2001 году решением Генеральной Ассамблеи г-н Аннан был назначен на второй срок полномочий, истекший 31 декабря 2006 года. Семнадцатого декабря 1996 года ГА ООН провозгласила его Генеральным секретарем на срок с 1 января 1997 года по 31 декабря 2001 года. К.Аннан стал первым Генеральным секретарем, который был избран из рядов персонала Организации Объединенных Наций. В 2001 году решением Генеральной Ассамблеи г-н Аннан был назначен на второй срок полномочий, истекший 31 декабря 2006 года.

Кроме того, в 2001 году он был удостоен Нобелевской премии мира.