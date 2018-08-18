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Бывший генсек ООН Аннан скончался в возрасте 80 лет

© Sputnik / Екатерина Штукина
В мире
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Он возглавил организацию в январе 1997 года.

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.

Также смерть Аннана подтвердила его семья. В заявлении уточняется, что бывший генсек ООН умер после непродолжительной болезни.

Семнадцатого декабря 1996 года ГА ООН провозгласила его Генеральным секретарем на срок с 1 января 1997 года по 31 декабря 2001 года. К.Аннан стал первым Генеральным секретарем, который был избран из рядов персонала Организации Объединенных Наций. В 2001 году решением Генеральной Ассамблеи г-н Аннан был назначен на второй срок полномочий, истекший 31 декабря 2006 года.
Кроме того, в 2001 году он был удостоен Нобелевской премии мира.
Теги:
Смерть публичных людей



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