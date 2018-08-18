Стрелять на поражение: в Индонезии разрешили убивать поджигателей лесов

Около 99% пожаров в индонезийской провинции Риау связаны с преднамеренными действиями безответственных людей

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Военнослужащим индонезийской провинции Риау на острове Суматра разрешили стрелять без предупреждения в случае обнаружения поджигателей лесов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Антара.

Представитель подразделения по защите от лесных пожаров Сонни Априанто пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что в случае возникновения лесных пожаров на территории провинции, огонь распространяется очень быстро.

"Около 99% пожаров в провинции Риау связаны с преднамеренными действиями безответственных людей", - отметил Априанто. Он добавил, что военнослужащие могут открывать огонь, только если поджигатель был пойман с поличным.

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Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти должны сделать все возможное, чтобы Азиатские игры, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Джакарте и Палембанге (центр провинции Южная Суматра - ред.), не были сорваны пожарами.

Напомним, Узбекистан примет участие в азиатских играх в Индонезии, и в олимпийской деревне на днях был подняли флаг республики.

