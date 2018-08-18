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На свадьбе главы МИД Австрии Владимир Путин станцевал с невестой

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Вместе с Путиным прибыл казачий ансамбль, который стал свадебным подарком российского лидера.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой посетил по дороге в Берлин, сообщает РИА Новости.

Торжество по случаю бракосочетания Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера прошло в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге Штирии.

На опубликованных кадрах видно, как российский президент исполняет танец с Кнайсль.

​Кроме того, Путин красным маркером расписался на капоте автомобиля молодоженов и обрамил надпись в сердце.

Также в субботу Путин встретится в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основными темами обсуждения станут ситуация в Сирии и на Украине, американские санкции, а также вопросы торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода "Северный поток — 2".

Теги:
Владимир Путин, Россия, Австрия, свадьба



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