На свадьбе главы МИД Австрии Владимир Путин станцевал с невестой

Вместе с Путиным прибыл казачий ансамбль, который стал свадебным подарком российского лидера.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой посетил по дороге в Берлин, сообщает РИА Новости.

Торжество по случаю бракосочетания Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера прошло в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге Штирии.

На опубликованных кадрах видно, как российский президент исполняет танец с Кнайсль.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

​Кроме того, Путин красным маркером расписался на капоте автомобиля молодоженов и обрамил надпись в сердце.

Путин оставил пожелания молодоженам на капоте автомобиля pic.twitter.com/rVQ5xAVJdL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Также в субботу Путин встретится в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основными темами обсуждения станут ситуация в Сирии и на Украине, американские санкции, а также вопросы торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода "Северный поток — 2".