Стало известно, что подарил Путин главе МИД Австрии на свадьбу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали пребывания Владимира Путина на бракосочетании министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера подарил картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

© Sputnik / Алексей Никольский На свадьбе главы МИД Австрии Владимир Путин станцевал с невестой

"Путин подарил картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг госпожи Кнайсль. Потом он подарил старинную масловыжималку и тульский самовар", - сообщил Песков журналистам.

Еще одним из подарков стало выступление Кубанского казачьего хора. Песков подчеркнул, что гости по достоинству оценили творчество артистов.

Известно также, что российский лидер произнес тост на немецком языке, который вызвал аплодисменты у всех гостей.

Пресс-секретарь Путина рассказал также, что Майлингер раньше занимался дзюдо, и это объединяет его с Путиным.

Напомним, накануне Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии по дороге в Берлин, где провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

