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Тост на немецком и танец с невестой: как Путин погулял на свадьбе в Австрии

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Президент России в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Он заехал на торжество по дороге в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В мире сегодня активно обсуждают церемонию бракосочетания и свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, на которой присутствовал президент России Владимир Путин.

Мероприятие проходило в предместье Граца в традиционном австрийском стиле. Невеста была одета в деревенское платье, жених — в бюргерский жилет. Атмосфера торжества была домашняя, несмотря на то, что среди приглашенных было много политиков.

Однако предметом обсуждения стало присутствие на нем президента России Владимира Путина. Действительно, он стал настоящим тамадой на торжестве.

Прибыв на свадьбу, Путин подарил невесте букет и станцевал с ней на террасе. Затем за праздничным столом произнес тост на немецком языке, в котором поблагодарил за приглашение и пожелал молодоженам создать крепкую и счастливую семью, а также пригласил их в Россию.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Стало известно, что подарил Путин главе МИД Австрии на свадьбу

Затем президент подарил жениху и невесте подарки - картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним из подарков стало выступление Кубанского казачьего хора.

Провожать российского лидера вышли не только молодожены, но и все гости. Покидая свадьбу, Путин крикнул им на прощание традиционное российское "Горько!" и отправился в Берлин на переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.




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