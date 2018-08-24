В этому году Кыргызстан участвует в качестве специального гостя и президент республики выступает за возобновление сотрудничества.
Они находятся на высоте 4000 метров, у группы закончилась еда и начались проблемы со здоровьем.
Профессор Гарварда утверждает, что этот продукт увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты изучили несколько десятков мешков, набитых обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей и выявили множество нарушений пожарной безопасности бывшего ТЦ.
Президенты Туркменистана и Таджикистана отметили широкие перспективы для сотрудничества двух стран в различных сферах.
Руководитель управления образования города рассказал о нововведениях в предстоящем учебном году.
Индийские и пакистанские военные прибыли на полигон Чебаркуль для участия в "Мирной миссии - 2018".
В YouTube появилось видео с мальчиком-африканцем, который поет песню на узбекском языке.
Первый пакет санкций запрещает поставки в Россию товаров двойного назначения, второй, который может быть введен в ноябре, затронет кредитование российских юрлиц.
Анатолий Антонов отметил, что нельзя переписать итоги Второй мировой войны по "чьей-то прихоти".
Следствие просит применить меры к уроженцу Кыргызстана Сирожиддину Мухтарову, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В течение года из зон боевых действий на Ближнем Востоке было возращено около ста женщин и детей из России, Казахстана и Узбекистана.
Публикация приурочена к 75-й годовщине важнейшего для хода Второй мировой войны события.
КНР устроит разбирательство в ВТО в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом 16 миллиардов долларов.
Мероприятие проходило в рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".
Советник Посольства России в Эстонии прокомментировал карьерные перспективы выпускников российских вузов на Западе.
Ранее представитель телеканала CBS, на котором транслируется сериал, не исключал его продления на 13-й сезон.
Несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Симферополя вечером в среду, Boeing 747 авиакомпании "Россия" по пути в Крым внепланово сел в аэропорту Ростова-на-Дону.
По словам главы Белого дома, во время президентских выборов демократическая партия рано уверовала в свою победу и не стала проводить избирательную кампанию в ряде штатов, где вскоре Трамп опередил Хиллари Клинтон.
Всего гражданство России получили более ста человек, также президент восстановил в гражданстве двух уроженцев Белоруссии.