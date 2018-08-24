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Церемония открытия бюста и улицы имени народного поэта Беларуси Якуба Коласа
Память народного поэта Беларуси Якуба Коласа увековечили в Ташкенте
Бюст Якуба Коласа открыли в Ташкенте
Яркий символ дружбы: в Ташкенте открыли бюст писателя Якуба Коласа
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

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