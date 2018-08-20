Талибы отпустят сотни заключенных на свободу по случаю Курбан-байрама

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Движение "Талибан" пока не ответило на одностороннее объявление перемирия президентом Афганистана Ашрафом Гани, но заявило, что в понедельник отпустит сотни людей, находящихся у них в заключении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.

Ранее в воскресенье Гани объявил о перемирии с "Талибаном" сроком на три месяца по случаю наступающего праздника Курбан-байрам и призвал движение ответить взаимностью.

Как сообщает телеканал, талибы пояснили, что заключенные будут освобождены, чтобы "они могли разделить счастье праздника Курбан-байрам со своими семьями и друзьями".

Напомним, Гани объявлял о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. После окончания перемирия афганские вооруженные силы возобновили операции против талибов.