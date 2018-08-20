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Экспедиция ЦЕИ РАН нашла мумию с золотой маской в Фаюмском оазисе

Установлены личности захороненных в гигантском черном саркофаге в Египте

© Sputnik / Ксения Никольская
В мире
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Найдена отгадка саркофага из черного гранита, обнаруженного этим летом в Александрии. В черепе одной из мумий есть отверстие, которое появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Ученые, исследующие останки из черного саркофага, обнаруженного в египетском городе Александрия, установили, кто был похоронен в нем, сообщает РИА Новости.

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров был обнаружен нетронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет. Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, захороненные, предположительно, в IV-III веках до нашей эры.

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Как сообщило Министерство по делам памятников древности, ученым, в частности, удалось установить пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге.

Это двое мужчин. Первый 35-39 лет ростом 160-165,5 сантиметра. Второму 40-44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179-184,5 сантиметра. И одна женщина 20-25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров.

"Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования", - сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

По его словам, вероятно, данные захоронения были сделаны в два этапа. Исследователи сделали такой вывод, исходя из расположения останков в саркофаге.

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Отверстие, обнаруженное при вскрытии саркофага в черепе одного из мужчин, по словам ученых, скорее всего, появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа, так как усопший "достаточно долго жил с этой раной".

"Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества…, однако в Египте она встречалась крайне редко", - сообщила исследователь Зейнаб Хашиш.

В дальнейшем ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы. Это, в частности, поможет выяснить степень родства захороненных в одном саркофаге. Будет изучена также жидкость, которая была откачана из саркофага.




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