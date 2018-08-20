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Посольство США в Турции

В Анкаре обстреляли американское посольство

© AP Photo / Burhan Ozbilici
В мире
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По Посольству США в Анкаре рано утром велась стрельба. Стрелки находились в автомашине.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Неизвестные открыли из автомобиля огонь по американскому посольству в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 20 августа, около 5:00 утра.

Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

На место происшествия прибыли наряды полиции, начат поиск стрелявших.

Мужчина фотографирует следы от пуль после нападения на посольство США в Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Мужчина фотографирует следы от пуль после нападения на посольство США в Турции

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

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Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.




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