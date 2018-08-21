К компании Google подан первый иск по обвинению в слежке

Житель Калифорнии подал в федеральный суд иск к Google по обвинению в слежке за его передвижениями. Истец считает, что корпорация нарушает его право на частную жизнь.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Мужчина, имя которого не раскрывается, в иске заявил, что компания через приложения отслеживает местоположение смартфона, даже если соответствующая функция отключена.

Сумма претензий к Google не указана, пишет AFP.

"Google заявляет, что активация определенных настроек может предотвратить отслеживание геолокации, это утверждение ложно", - говорится в иске.

Представители Google не ответили на просьбу прокомментировать иск. Тринадцатого октября AFP обвинила Google в слежке за передвижениями пользователей. По данным агентства, многие сервисы компании для операционных систем iOS и Android собирают и хранят данные о местоположении пользователей, даже если в настройках приложения отключена функция геолокации.

В частности, речь идет о мобильной версии Google Chrome, картографическом сервисе Google Maps и погодном приложении. Google следит за 2 млрд устройств на Android и более чем за 100 млн iPhone, подсчитало издание.