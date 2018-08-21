Ученые доказали наличие льда на поверхности Луны - НАСА

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Ученые смогли окончательно доказать наличие водяного льда на поверхности Луны, он был обнаружен на самых темных и холодных ее участках, сообщается в заявлении.
"Большая часть льда находится в тени кратеров рядом с полюсами, где температура не поднимается выше -250 градусов по Фаренгейту (-156,5 градуса по Цельсию). Солнечный свет никогда не поступает в эти части поверхности из-за небольшого наклона оси вращения Луны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАСА.
Отмечается, что прибор M3 установлен на спутнике "Чандраян-1", запущенном индийской организацией космических исследований (ISRO) в 2008 году. Его основной целью стало подтверждение наличия твердого льда на поверхности Луны. Он собирал данные о присущих льду отражающих свойствах, а также мог непосредственно определить особый способ, которым молекулы льда поглощали инфракрасное излучение, что позволяет разграничить воду в жидком или газообразном состоянии и твердый лед.