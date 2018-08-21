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Военнослужащие ВС РФ

Россия и Таджикистан начали учения в горах Восточного Памира

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Главная задача военнослужащих 201-й РВБ в ходе маневров - это обнаружение, захват и уничтожение воздушных целей условного противника.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Учения противовоздушной обороны стартовали на российской военной базе в Таджикистане. 

"На российской военной базе в Таджикистане с подразделениями противовоздушной обороны стартовали учения по уничтожению низколетящих целей средствами противовоздушной обороны. Главная задача военнослужащих в ходе маневров — это обнаружение, захват и уничтожение воздушных целей условного противника", — передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).говорится в сообщении.

Военные из Узбекистана изучат опыт подготовки 2-й армии ЦВО
Пресс-служба ЦВО
Военные из Узбекистана изучат опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО
Военнослужащим предстоит изучить средства воздушного нападения противника, научиться определять высоту и дальность до них, проводить тренировки по занятию огневых позиций и их маскировке, а также совершенствовать навыки действий ПВО в составе прикрываемых подразделений. В учениях используются 23-миллиметровые спаренные зенитные установки, уточняет ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база — крупнейшее военное соединение России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, база будет находиться в Таджикистане до 2042 года.




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