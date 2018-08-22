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Недостроенный небоскреб в Венесуэле известный как Башня Давида накренился после землетрясения

В Венесуэле после землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб

© AP Photo / Ariana Cubillos
В мире
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Произошедшее в Венесуэле землетрясение ощущалось по всей стране, в том числе в Каракасе, тряслись целые здания.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25% после землетрясения магнитудой, по разным данным, от 6,3 до 7,0, сообщает РИА Новости.

"Мы готовимся, потому что Башня Давида — старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Оно может рухнуть от любого движения", — сказал руководитель гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнана Матео.

Произошедшее в Венесуэле землетрясение ощущалось по всей стране, в том числе в Каракасе, тряслись целые здания. На видеозаписях очевидцев видно, что стены домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились.

Теги:
Землетрясение, небоскреб, Венесуэла



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