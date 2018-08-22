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Такси в Душанбе

В Душанбе задержали таксиста, который выкрикивал женщинам грубости

Sputnik / Стас Этвеш
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Мужчина занимался частным извозом в Душанбе, не имея на это соответствующего разрешения, теперь ему грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи сомони.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Душанбе правоохранители привлекли таксиста к ответственности за мелкое хулиганство.

Автомобиль Yandex Taxi
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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После того как 17 августа в социальной сети Facebook появилось видео, где водитель выглядывает из окна своего автомобиля, оскорбляет проходящую по тротуару женщину, а потом уезжает, поисками грубияна занялась милиция.

Управлению МВД по городу Душанбе удалось найти и задержать хулигана уже на следующий день, передает Sputnik Таджикистан.

Правонарушителем оказался 26-летний житель города Вахдата Файзуллозода Лутфуллои Муртазо. По данным МВД, он занимался частным извозом в городе, не имея на это соответствующего разрешения.

Знак такси
© Sputnik / Александр Уткин
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Мужчина отрицать свою вину не стал, его осудили по статье за мелкое хулиганство. Впоследствии суд столичного района Исмоили Сомони применил в отношении таксиста административный арест, в течение 10 суток задержанный будет заниматься уборкой территории.

Помимо этого, грубияну грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи сомони.

Ранее в Москве полиция задержала таксиста из Узбекистана, который изнасиловал 23-летнюю пассажирку.




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