В Душанбе задержали таксиста, который выкрикивал женщинам грубости

После того как 17 августа в социальной сети Facebook появилось видео, где водитель выглядывает из окна своего автомобиля, оскорбляет проходящую по тротуару женщину, а потом уезжает, поисками грубияна занялась милиция.
Управлению МВД по городу Душанбе удалось найти и задержать хулигана уже на следующий день, передает Sputnik Таджикистан.
Правонарушителем оказался 26-летний житель города Вахдата Файзуллозода Лутфуллои Муртазо. По данным МВД, он занимался частным извозом в городе, не имея на это соответствующего разрешения.
Мужчина отрицать свою вину не стал, его осудили по статье за мелкое хулиганство. Впоследствии суд столичного района Исмоили Сомони применил в отношении таксиста административный арест, в течение 10 суток задержанный будет заниматься уборкой территории.
Помимо этого, грубияну грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи сомони.
Ранее в Москве полиция задержала таксиста из Узбекистана, который изнасиловал 23-летнюю пассажирку.