Заметка CNBC о падении ракеты с ядерным двигателем в море оказалось уткой

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Кремль не располагает никакой информацией о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, о которой сообщил американский телеканал CNBC.
Во вторник канал CNBC со ссылкой на свои источники сообщил, что в конце 2017 года испытания этой ракеты прошли неудачно, она упала в Баренцево море.
"В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией и рекомендую обратиться к нашим экспертам в этой области - министерству обороны", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости.
В частности, утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на то сообщение CNBC посоветовал журналистам слушать президента России Владимира Путина и верить главе государства.
В марте нынешнего года в послании Федеральному собранию Путин сообщил о новейших видах отечественного стратегического вооружения. Речь, в частности, шла о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой. Такая ракета имеет практически неограниченную дальность, непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата, и потому является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, подчеркивал президент.