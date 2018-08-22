22:16 22 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Баренцево море

Заметка CNBC о падении ракеты с ядерным двигателем в море оказалось уткой

© Sputnik / Олег Ласточкин
В мире
Получить короткую ссылку
43 0 0

Утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась и упала в Баренцево море.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Кремль не располагает никакой информацией о якобы неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, о которой сообщил американский телеканал CNBC. 

Во вторник канал CNBC со ссылкой на свои источники сообщил, что в конце 2017 года испытания этой ракеты прошли неудачно, она упала в Баренцево море.

"В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией и рекомендую обратиться к нашим экспертам в этой области - министерству обороны", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Гусев
Sputnik
Гусев: без России в ЦА невозможно обеспечить ядерную безопасность
Нынешнее сообщение CNBC о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой - не первое, которое сделал телеканал на эту тему. В конце мая нынешнего года CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники опубликовал информацию, согласно которой все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания этой ракеты были неудачными, передает РИА Новости.

В частности, утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка (основная для такой ракеты) не запустилась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на то сообщение CNBC посоветовал журналистам слушать президента России Владимира Путина и верить главе государства.

В марте нынешнего года в послании Федеральному собранию Путин сообщил о новейших видах отечественного стратегического вооружения. Речь, в частности, шла о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой. Такая ракета имеет практически неограниченную дальность, непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата, и потому является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, подчеркивал президент.

Подписание документа, архивное фото
© Flickr / UNC - CFC - USFK
Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
Путин тогда сообщил, что испытания этой ракеты успешно прошли в конце 2017 года на Центральном полигоне Министерства обороны, в ходе испытательного полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенные пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой, отметил глава государства.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

  • Махбуба Мамедзаде
    Не просто Мария

    Модель из Баку заявляет, что вынуждена была сделать необычное объявление в "агентстве по торговле невинностью", чтобы обеспечить свое будущее.

  • Аисты начали готовиться к отлету из Беларуси
    На взлет!

    Аисты начали собираться в многочисленные стаи на полях в Беларуси. Смотрите на видео, как птицы готовятся к отлету в теплые края.

  • Виталий Габния
    "Ухожу, чтобы отстоять честь"

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке - причиной он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные.

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Курбан хайит в Узбекистане
Как отмечают Курбан хайит в странах СНГ
Как в посольстве России в Аргентине сожгли кокаин
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054