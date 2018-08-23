Пять рейсов на вылет и прилет были задержаны в Крыму

Несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Симферополя вечером в среду, Boeing 747 авиакомпании "Россия" по пути в Крым внепланово сел в аэропорту Ростова-на-Дону.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Симферополя вечером в среду, Boeing 747 авиакомпании "Россия" по пути в Крым внепланово сел в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова, указав, что в настоящее время она работает в штатном режиме.

Boeing 747 авиакомпании "Россия" рейсом из Петербурга в Симферополь вечером 22 августа изменил курс в воздухе и внепланово сел в Ростове-на-Дону, лишь спустя некоторое время снова вылетев в пункт назначения. Задержка самолета составила 3,5 часа, в расписание внес коррективы звонок о бомбе, сообщила Фонтанка.ру.

"22 августа 2018 года в период с 19:30 до 20:30, в связи с проведением внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности аэропорта Симферополь, на вылет и прилет задержано несколько рейсов. Максимальное время задержек составило не более 60 минут", - сообщили в аэропорту.

Не смогли вовремя вылететь рейс авиакомпании Nordwind в Москву (Шереметьево) и рейс авиакомпании "Ямал" в Тюмень. На прилет были задержаны рейсы авиакомпании Red Wings из Санкт-Петербурга и Уфы. Рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону, позднее он вылетел в Симферополь, отметили в пресс-службе аэропорта. Штатная работа аэропорта была продолжена. В пресс-службе не прокомментировали суть мероприятий по обеспечению безопасности.