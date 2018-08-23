11:26 23 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево

Пять рейсов на вылет и прилет были задержаны в Крыму

© Sputnik / Георгий Куролесин
В мире
Получить короткую ссылку
2601

Несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Симферополя вечером в среду, Boeing 747 авиакомпании "Россия" по пути в Крым внепланово сел в аэропорту Ростова-на-Дону.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Симферополя вечером в среду, Boeing 747 авиакомпании "Россия" по пути в Крым внепланово сел в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова, указав, что в настоящее время она работает в штатном режиме.

Boeing 747 авиакомпании "Россия" рейсом из Петербурга в Симферополь вечером 22 августа изменил курс в воздухе и внепланово сел в Ростове-на-Дону, лишь спустя некоторое время снова вылетев в пункт назначения. Задержка самолета составила 3,5 часа, в расписание внес коррективы звонок о бомбе, сообщила Фонтанка.ру.

"22 августа 2018 года в период с 19:30 до 20:30, в связи с проведением внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности аэропорта Симферополь, на вылет и прилет задержано несколько рейсов. Максимальное время задержек составило не более 60 минут", - сообщили в аэропорту.

Не смогли вовремя вылететь рейс авиакомпании Nordwind в Москву (Шереметьево) и рейс авиакомпании "Ямал" в Тюмень. На прилет были задержаны рейсы авиакомпании Red Wings из Санкт-Петербурга и Уфы. Рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону, позднее он вылетел в Симферополь, отметили в пресс-службе аэропорта. Штатная работа аэропорта была продолжена. В пресс-службе не прокомментировали суть мероприятий по обеспечению безопасности.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

  • Махбуба Мамедзаде
    Не просто Мария

    Модель из Баку заявляет, что вынуждена была сделать необычное объявление в "агентстве по торговле невинностью", чтобы обеспечить свое будущее.

  • Аисты начали готовиться к отлету из Беларуси
    На взлет!

    Аисты начали собираться в многочисленные стаи на полях в Беларуси. Смотрите на видео, как птицы готовятся к отлету в теплые края.

  • Виталий Габния
    "Ухожу, чтобы отстоять честь"

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке - причиной он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные.

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Курбан хайит в Узбекистане
Как отмечают Курбан хайит в странах СНГ
Как в посольстве России в Аргентине сожгли кокаин
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054