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Сцена из фильма Теория большого взрыва

Последние серии "Теории большого взрыва" покажут в мае 2019 года

Erik Voake/CBS via AP
В мире
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Ранее представитель телеканала CBS, на котором транслируется сериал, не исключал его продления на 13-й сезон.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Популярный американский телесериал "Теория большого взрыва" завершится после 12-го сезона в 2019 году, сообщает РИА Новости.

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"Мы навсегда благодарны нашим поклонникам за их поддержку сериала в течение 12 сезонов. Мы - актеры, сценаристы и съемочная группа – чрезвычайно ценим его успех и стремимся создать финальный сезон и финальные серии, которые приведут "Теорию большого взрыва" к легендарному завершению", - говорится в заявлении продюсеров.

Ранее представитель телеканала CBS, на котором транслируется сериал, не исключал его продления на 13-й сезон.

Сообщается, что последние серии шоу будут показаны в мае 2019 года. Всего сериал будет насчитывать 279 эпизодов.

"Теория большого взрыва" - американский ситком, который рассказывает о жизни двух молодых физиков, их соседке и друзьях. Сериал снимается компаниями Warner Bros. Television и Chuck Lorre Productions. Его создателям неоднократно присуждали престижную телепремию "Эмми".

Теги:
сериал, Соединенные Штаты Америки



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