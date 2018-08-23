Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению "спящих ячеек" террористов

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Спецслужбы СНГ провели в Кыргызстане совместный тренинг по выявлению "спящих ячеек" международных террористических организаций, говорится в сообщении антитеррористического центра СНГ, поступившем в РИА Новости.
"В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учений, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности "спящих ячеек" международных террористических организаций", - говорится в сообщении.
В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб стран, на территории которых пройдут учения, а также органов СНГ - Совета командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.