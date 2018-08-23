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Узбекские военнослужащие во время конкурса Тропа разведчика

Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению "спящих ячеек" террористов

Sputnik / Антон Курилкин
В мире
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Мероприятие проходило в рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Спецслужбы СНГ провели в Кыргызстане совместный тренинг по выявлению "спящих ячеек" международных террористических организаций, говорится в сообщении антитеррористического центра СНГ, поступившем в РИА Новости.

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Тренинг проведен в рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", которые пройдут в сентябре на территории семи государств Содружества - в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. Заключительный этап состоится на территории Кыргызстана.

"В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учений, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности "спящих ячеек" международных террористических организаций", - говорится в сообщении.

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Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования.

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб стран, на территории которых пройдут учения, а также органов СНГ - Совета командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.




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