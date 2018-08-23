Китай разберется с ВТО: США ввели новые пошлины на товары

КНР устроит разбирательство в ВТО в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом 16 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В США вступили в действие новые пошлины против товаров из Китая объемом $16 млрд, Пекин в ответ ввел пошлины на американские товары на такой же объем.

Китай намерен инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом 16 миллиардов долларов.

"Для защиты свободной торговли, <…> а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай через механизм урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин",— цитирует Reuters заявление Министерства коммерции США.

Напомним, ранее США и Китай уже вводили пошлины в отношении друг друга. С 6 июля США ввели пошлины на товары из Китая объемом 34 миллиарда долларов. В ответ Пекин ввел пошлины в отношении американских товаров на ту же сумму. Также сообщалось, что Китай в этой связи инициировал разбирательство в ВТО.