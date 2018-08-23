15:36 23 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО

Китай разберется с ВТО: США ввели новые пошлины на товары

© WTO
В мире
Получить короткую ссылку
3710

КНР устроит разбирательство в ВТО в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом 16 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В США вступили в действие новые пошлины против товаров из Китая объемом $16 млрд, Пекин в ответ ввел пошлины на американские товары на такой же объем.

Китай намерен инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США пошлин на китайский импорт общим объемом 16 миллиардов долларов.

"Для защиты свободной торговли, <…> а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай через механизм урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин",— цитирует Reuters заявление Министерства коммерции США.

Напомним, ранее США и Китай уже вводили пошлины в отношении друг друга. С 6 июля США ввели пошлины на товары из Китая объемом 34 миллиарда долларов. В ответ Пекин ввел пошлины в отношении американских товаров на ту же сумму. Также сообщалось, что Китай в этой связи инициировал разбирательство в ВТО.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тюнинг в Молдове
    На зависть Лукашенко

    Житель Молдавии "прокачал" свой трактор "BELARUS-82.1" – смотрите на видео, что умелец сделал с сельскохозяйственной машиной.

  • Флаг Эстонии и НАТО
    Голые и напуганные

    По призыву президента США власти зависимой от дотаций Брюсселя Эстонии желают увеличить расходы на оборону, превысив рубеж в 2% от ВВП.

  • Экономические проекты в Южной Осетии
    Сады и заводы

    В Южной Осетии при российской финансовой поддержке реализуются амбициозные бизнес-проекты. Чем гордится экономика республики?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Изготовление узбекского тандыра
Как делают "дом, где рождается хлеб": секреты тандырщика в третьем поколении
«Любительницы гламура»
Любительницы глянца: двух крыс не оторвать от чтения Vogue и Glamour
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054