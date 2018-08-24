Посол России в США: фальсификация истории войны осквернит память предков

Анатолий Антонов отметил, что нельзя переписать итоги Второй мировой войны по "чьей-то прихоти"

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Попытки переписать историю Великой Отечественной войны оскорбляют память погибших, которые представляли самые разные народы СССР, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, нельзя допустить, чтобы история Второй мировой войны переписывалась "по чьей-то прихоти".

"Любые попытки ее фальсификации оскверняют светлую память отдавших свои жизни ради защиты родины героев: почти 7 миллионов русских, более полутора миллионов украинцев, свыше 600 тысяч белорусов, сотен тысяч казахов, узбеков, армян, грузин, азербайджанцев, десятков тысяч туркмен, кыргызов и таджиков", - напомнил дипломат.

"Наша священная обязанность – сохранить память о миллионах наших соотечественников, которые приближали Победу, героически сражаясь на фронте и в составе партизанских отрядов, а также трудясь в тылу. Свой неоценимый вклад в общее дело внесли все без исключения республики Советского Союза", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю 75-й годовщины битвы на Курской дуге.

Пресс-служба Посольства РФ в Ташкенте Тюрденев: мы будем беречь правду о Великой Отечественной войне

Он отметил, что Россия будет бороться с любыми попытками дискредитации подвига предков.

"Мы чтим бессмертный подвиг наших народов, который является образцом патриотизма, примером для будущих поколений и которому мы обязаны своей жизнью. Доблесть и отвага наших ветеранов никогда не будет предана забвению", - подчеркнул Антонов.