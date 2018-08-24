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Государственный департамент США

Госдеп США: новые санкции против России вступят в силу 27 августа‍

© Sputnik /
В мире
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Первый пакет санкций запрещает поставки в Россию товаров двойного назначения, второй, который может быть введен в ноябре, затронет кредитование российских юрлиц.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Санкции США против России, связанные с "делом Скрипалей", вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре. 

Ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — сказал представитель ведомства.

Белый дом в Вашингтоне
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Власти США анонсировали 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Первый пакет санкций запрещает поставки в Россию товаров двойного назначения. Второй, более жесткий пакет санкций может быть введен в ноябре: в этом случае запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров, а также понижение уровня дипотношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций с инцидентом в Солсбери. А официальный представитель МИД Мария Захарова назвала предлог для новых ограничений надуманным. Москва обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.

Флаг Соединенных Штатов Америки.
© Sputnik / Максим Блинов
США вводят новые санкции против России
 В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям официального Лондона, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что вызвало крупный международный скандал. Британия обвинила в причастности к отравлению Скрипалей веществом А234 Россию, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров в мае отметил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы.




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