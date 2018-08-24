Эксперты установили, почему сгорела "Зимняя вишня" в Кемерово

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово показала, что пожар, из-за которого погибли 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.

"Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным", - пишет "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

© Sputnik / Александр Патрин В Кемерово приступили к демонтажу сгоревшей "Зимней вишни"

Специалисты изучили несколько десятков мешков, набитых обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей и выявили множество нарушений пожарной безопасности бывшего ТЦ. Например, сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10–20%. Однако опаснее оказались технические проблемы, вызванные неправильной реконструкцией, а затем и эксплуатацией здания.

В материалах экспертизы отмечается, что все звенья электропроводки в современном здании должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями. Однако в ТРЦ защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала, о чем свидетельствуют видеокадры с камер наружного наблюдения. На них видно, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть. Автоматы в цепи освещения, как предполагают специалисты, могли быть неисправны или не установлены вовсе.