Худшее, что можно съесть: ученый назвал "самый вредный" продукт

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала кокосовое масло чистым ядом. Об этом сообщает РИА Новости.

На лекции во Фрайбурге эпидемиолог попыталась развеять мифы об этом раскрученном на Западе продукте (также используется в косметических целях, однако в выступлении Михелс этот аспект не затрагивался) и назвала его "одним из худших, которые только можно съесть".

Аргументируя свою позицию, Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80 процентов состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем свиное сало, и на 60 процентов больше, чем говяжий жир. По словам ученого, они повышают содержание "плохого холестерина" (ЛПНП), переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Позицию профессора разделяют и другие специалисты. В прошлом году представители Американской ассоциации сердца (AHA) в своем докладе рекомендовали воздержаться от использования кокосового масла в пищу. При этом три четверти американцев считают этот ингредиент полезным, что идет вразрез с мнением диетологов, лишь треть которых согласна с общественным мнением.