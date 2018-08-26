Землетрясение на западе Ирана: пострадали 230 человек

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось до 232, два человека погибли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерал-губернатора провинции Керманшах.

Геологическая служба США в ночь на воскресенье сообщила, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана.

Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.