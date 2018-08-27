В результате стрельбы во Флориде есть многочисленные жертвы

На месте происшествия погибли не менее четырех человек, еще 11 были ранены. Сам нападавший убит.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В США в штате Флорида произошел очередной инцидент со стрельбой, местные власти говорят о нескольких погибших и о более чем десятке раненых. ЧП случилось в Джексонвилле на соревнованиях по киберфутболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов турнира

"Мы в курсе инцидента на санкционированном соревновании Madden Championship Series в Джексонвилле. На данном этапе мы работаем с властями над сбором фактов", — сообщила в Twitter компания Electronic Arts.

По данным местной полиции, подозреваемый в стрельбе погиб на месте, в настоящее время правоохранители выясняют, были ли у него сообщники, которые могли скрыться.

Местные СМИ со ссылкой на офис шерифа сообщают о как минимум четырех погибших и одиннадцати раненых в результате этого инцидента.