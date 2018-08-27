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Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Москве

В России граждане получат до 3 миллионов рублей за помощь полиции

© Sputnik / Илья Питалев
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Приказ МВД вступил в силу 27 августа, решение о сумме выплаты будет приниматься после задержания разыскиваемых лиц.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Приказ МВД о выплате обычным гражданам вознаграждения вплоть до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных вступил в силу в понедельник.

Ранее Минюст России утвердил приказ МВД, который определяет полномочия должностных лиц органов внутренних дел по назначению вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и порядок его выплаты гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства, пишет РИА Новости.

Сумма вознаграждения до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению министра.

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Объявление о назначении вознаграждения действует с момента размещения его на официальном сайте МВД России (включая сайты его территориальных органов) и до его удаления с сайта.

Решение о выплате вознаграждения будет приниматься после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлению установлена по представленной информации. Оказавшему помощь в раскрытии преступления сообщат о выплате вознаграждения не позднее 14 дней со дня издания приказа. В случае принятия решения об отказе в выплате гражданину дают знать об этом в течение семи суток со дня утверждения заключения о результативности представленной информации.

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Размер вознаграждения также указывается в заключении с учетом личного участия каждого из граждан в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД и будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления соответствующей заявки.

Согласно приказу, вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого.




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