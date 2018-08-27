Умерла первая женщина-хирург в Средней Азии

Сотрудники КГМА отметили заслуги коллеги Какиш Рыскуловой, которая всю жизнь посвятила медицине.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Скончалась первая женщина-хирург в Средней Азии и Казахстане Какиш Рыскулова, сообщила пресс-служба Кыргызской государственной медицинской академии.

Рыскулова умерла на 100-м году жизни. Она была заслуженным врачом и заслуженным деятелем науки КР, доктором медицинских наук.

Родилась в 1918 году в селе Четинди Иссык-Атинского района Чуйской области, передает Sputnik Кыргызстан.

"Всю свою сознательную жизнь она посвятила медицинской науке и практическому здравоохранению. Ее колоссальный труд ради здоровья людей и огромные заслуги отмечены многими государственными и общественными наградами, званиями и знаками отличия. Она — врач от Бога, настоящая дочь народа", — говорится в сообщении КГМА.

Церемония прощания с Какиш Рыскуловой пройдет 28 августа в Кыргызском драмтеатре.